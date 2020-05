Tubeke krijgt geen licentie nationale amateurs en zakt voor het tweede seizoen op rij

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft zaterdag beslist om AFC Tubeke geen licentie voor de nationale amateurklasse toe te kennen. De Waals-Brabanders vingen bot, omdat ze geen auditverslag van het vorig begrotingsjaar konden neerleggen. “We zijn teleurgesteld, maar behouden ambitie om in de toekomst sportief herstel te verzekeren.”

Het financieel geplaagde Tubeke, dat vorig seizoen degradeerde uit 1B en sinds medio december 2019 een gerechtelijk saneringstraject volgt, kreeg van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) slecht nieuws begin april. Via het BAS hoopte de voormalige profclub zijn plek in eerste amateur te behouden. Nieuwe financiële fondsen moesten de continuïteit verzekeren, maar Tubeke ving bot.

“We kwamen in eerste zit tekort op 34 administratieve en financiële aandachtspunten. Daarvan werkten we er na weken hard labeur 33 weg. Alle financiële problemen waren van de baan, maar we faalden op één administratief element. We slaagden er niet in het auditverslag van het vorig begrotingsjaar (dat op 30 juni 2019 is afgesloten) neer te leggen”, schrijft CEO Josselin Croisé in een persbericht. “Wegens de coronacrisis was het voor ons onmogelijk om een volledige audit te laten uitvoeren. Wij hadden slechts een vereenvoudigd auditrapport ingediend. Het BAS oordeelde dat zo’n vereenvoudigd rapport niet volstond om de licentie eerste amateurs af te leveren.”

Tubeke blijft echter niet bij de pakken zitten. “Wij hebben al besloten om onze aandacht op het nieuwe seizoen in de tweede amateurklasse te vestigen. Na het stopzetten van de kampioenschappen hadden we in onze financiële vooruitzichten op deze degradatie geanticipeerd. De beslissing van het BAS verandert dus niets aan de werking van het eerste elftal en onze jeugdschool. Tijdens de afgelopen drie weken vocht Tubeke om de licentie te verkrijgen, waardoor we de schulden aanzienlijk hebben kunnen verminderen. Wij zullen de inspanningen voortzetten die sinds maart 2020 zijn geleverd om van het vernieuwde Tubeke een duurzame club te maken.”

Tubeke somt een aantal projecten op die op korte termijn zullen gerealiseerd worden, zoals renovatie van de kunstgrasvelden, een nieuwe fanshop en website, een uitbreiding van de vrouwenploeg, het uitbouwen van commerciële en sportieve cellen en een interne audit. “Tot slot zullen we onder leiding van onze sportmanager Théo Buelinckx ons eerste elftal verder vormgeven”, klinkt het nog.

Tubeke zal in de tweede amateurklasse aantreden met een aftrek van drie punten. De Waals-Brabanders degradeerden ook sportief, maar konden mits licentieweigering voor een andere club nog hoop koesteren. Tenminste, als ze zelf de licentie eerste amateurs bemachtigden.