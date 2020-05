Italiaanse vrouw 18 maanden na ontvoering in Kenia bevrijd

Een jonge Italiaanse vrouw die eind 2018 werd ontvoerd uit een weeshuis in Kenia, is bevrijd. Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte zaterdag laten weten.

Silvia Romano was 23 jaar en werkte als vrijwilliger in het weeshuis in het dorp Chakama in het zuidoosten van Kenia, toen ze in november 2018 door gewapende mannen werd meegenomen. Chakama ligt ongeveer 60 kilometer landinwaarts van de kustplaats Malindi, die populair is bij Italiaanse toeristen en expats. Tijdens de ontvoering op 20 november 2018 schoten de gewapende aanvallers vijf mensen in het weeshuis neer, onder wie drie kinderen.

“Silvia Romano is bevrijd!”, zei Conte in een tweet. “Ik wil de vrouwen en mannen van de betrokken inlichtingendiensten bedanken. Silvia, we kijken ernaar uit je in Italië te zien!”, voegde hij toe.

Er zijn geen details vrijgegeven over de vrijlating van Romano, of over de identiteit of beweegredenen van haar ontvoerders. Keniaanse politiebronnen zeiden dat de ontvoering de kenmerken droeg van terreurorganisatie al-Shabaab, een militante groepering die al meer dan tien jaar opstand voert tegen de regering in Somalië.

Foto: AP

Niet eerste ontvoering

Ontvoering van buitenlanders is relatief zeldzaam in Kenia, maar heeft een schadelijk effect gehad op de cruciale toeristeneconomie van het land. In 2011 werd een Britse man doodgeschoten en zijn vrouw ontvoerd van een vakantie-eiland bij de kust, terwijl weken later een Franse vrouw uit haar huis op de Lamu-archipel werd gehaald.

Kort daarna ontvoerden militanten van al-Shabaab twee Spaanse hulpverleners uit het vluchtelingenkamp Dadaab, dichtbij de Somalische grens, het enige bevestigde geval van ontvoering in Kenia door de jihadisten. In april 2019 werden twee Cubaanse artsen gekidnapt in het noordoosten van Kenia en naar Somalië gebracht voordat er 1,5 miljoen dollar (1,35 miljoen euro) werd geëist voor hun vrijlating.