Voetbalbond hervormt licentieprocedure na “zoveelste debacle” met Moeskroen

De Belgische voetbalbond gaat zijn licentieprocedure anders organiseren nadat Moeskroen in beroep zijn licentie heeft gekregen voor het Belgisch Abritragehof voor de Sport (BAS). De KBVB had zaterdag in een mededeling laten weten het “principieel oneens” te zijn met die beslissing. CEO Peter Bossaert gaat de raad van bestuur van de bond voorstellen om de hele procedure te hervormen.

LEES OOK. Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns (64) over de knopen in ons voetbal: “Misschien moeten we de licenties niet meer door het BAS laten behandelen”

Eerder had onder anderen Pro League-bestuurder Joseph Allijns er in deze krant voor gepleit om de licenties opnieuw “binnenhuis” af te werken. Clubs die niet voldoen aan de licentievoorwaarden verschijnen eerst voor de licentiecommissie van de bond, waarna beroep voor het BAS mogelijk is. Bijna alle clubs die geen licentie hadden gekregen van de licentiecommissie, kregen er wel een voor het BAS.

Zeker in het geval van Moeskroen lijdt de voetbalbond gezichtsverlies omdat de club sinds de overname van de club door makelaars – Pini Zahavi en Fali Ramadani – nu al voor de vierde keer in vijf jaar een licentie krijgt van het BAS. De laatste drie keer (in 2017, 2018 en 2020) was dat tegen het advies van de voetbalbond en de licentiemanager in.

“Zoveelste debacle”

In een brief aan de leden van de raad van bestuur heeft CEO Peter Bossaert het over een “zoveelste debacle” en overweegt hij “verdere stappen”.

De drie arbiters van het BAS moeten binnen de tien dagen hun motivering bekendmaken. Nadien buigt de raad van bestuur van de bond zich over de kwestie. Niet alleen wordt besproken welke “verdere stappen” nodig zijn, ook de hervorming van de licentieprocedure komt op tafel.