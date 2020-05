Microbioloog Emmanuel André: “België was gewoon niet goed voorbereid”

Microbioloog Emmanuel André, die tot voor kort elke ochtend te zien was tijdens de dagelijkse persconferenties, vertelt aan De Morgen dat België snel overrompeld werd door de epidemie omdat ons land er niet klaar voor was. “België heeft te weinig geïnvesteerd in mensen en middelen voor preventie.”

Volgens de microbioloog was ons land niet voorbereid op een mogelijke epidemie, in tegenstelling tot landen die het wel gewoon zijn om met infectieziektes om te gaan. “Voor ziektebeheersing zijn bepaalde zaken nodig. België was niet goed voorbereid.”

Toch benadrukt hij dat nu wel alles voor handen is om niet toe te laten dat het virus opnieuw zo fel heropflakkert. “We gaan naar een aanpak met meer chirurgische precisie, waarbij we telkens ingrijpen”, aldus André