KMI waarschuwt voor code geel, noodnummer actief

Zondag zijn er stevige regen- en onweersbuien mogelijk in het centrum en het zuidoosten van het land. De onweders kunnen lokaal zorgen voor zeer veel neerslag op korte tijd. Het KMI kondigt code geel af voor heel Wallonië en Vlaams-Brabant.

In Vlaams-Brabant en in heel Wallonië werd code geel afgekondigd omdat er stevige onweersbuien verwacht worden. Er is ook kans op hagel en wateroverlast. Ook het noodnummer 1722 werd door de FOD Binnenlandse Zaken geactiveerd.

70 kilometer per uur

In het noordwesten zijn de buien eerder plaatselijk en is het vaak droog. De maxima liggen tussen 15 graden aan zee en 22 graden in het oosten van het land. De wind is eerst zwak uit veranderlijke richtingen. In de loop van de namiddag wordt de wind stilaan matig en aan zee krachtig uit noordnoordoost. Aan zee zijn dan rukwinden mogelijk tot 60 à 70 kilometer per uur.