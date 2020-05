Onderzoek naar verontrustend fenomeen: water kleur roze in Melbourne

Zaterdag kleurde Edgars Creek, een rivier nabij Melbourne, bijna fluo-roze. Waarom dat zo is, is nog niet duidelijk, maar buurtbewoners schrijven alvast op Facebook dat het water waarschijnlijk vervuild is.

“EPA-Agtenten onderzoeken de oorzaak van de vreemde verkleuring”, scheef de Evironmental

Foto: TARA DEGRAFT-HAYFORD via REUTERS

Protection Authority (EPA) zaterdag op Facebook. Volgens een vrouw uit Melbourne, Tara DeGraft-Hayford, zag de roze laag er heel dik en helder uit. “Het zag er bijna uit als een soort zeep, maar dat was het niet. Het was raar”, vertelde ze aan The Age. Ze dacht aanvankelijk dat het ging om een plastieken doek dat over de rivier was gelegd.

Ook op Facebook verscheen heel wat commentaar en theorieën over het fenomeen. “Ik sta op het punt in tranen uit te barsten”, schreef een vrouw. Iemand anders sprak vooral over onbegrip: “Hoe kan zoiets in onze moderne wereld gebeuren, laat staan in de noordelijke wijken van Melbourne? Ik voel me misselijk als ik dit zie.”

Toch is het niet de eerste keer dat het water in de staat Victoria een roze kleur krijgt. Melbourne Westgate Park kreeg in het verleden ook al een sprookjesachtige kleur. Al kwam dat door de groene algen op de boden die van kleur veranderden door het te hoge zoutgehalte.