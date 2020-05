Over de koppen lopen in Rivierenhof, Kaaien en elders in de stad: “Alsof de solden al begonnen zijn”

Antwerpen -

Zaterdag was het de tot dusver warmste dag van het jaar en dus trokken de sinjoren massaal met hun vrienden of familie naar hun favoriete plekjes in ’t Stad. Op het eerste gezicht leek het alsof de lockdown en de regels rond social distancing even uit ons collectieve geheugen waren verbannen. Tot ergernis van velen en niet het minst viroloog Marc Van Ranst. “Zulke situaties vallen te betreuren.”