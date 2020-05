Is dit de langste bakkersfile van Vlaanderen? Anderhalf uur aanschuiven voor koffiekoeken

Zulte - Wie aan de moeders zei dat ze om negen uur mochten opstaan voor het ontbijt, was er in Machelen aan voor de moeite. Een gigantische file zorgde ervoor dat de koffiekoeken anderhalf uur later dan gepland op tafel kwamen. Iedereen had besteld. Wie dat niet deed, die kon gewoon de winkel binnen.

Bijna de halve Dorpsstraat. Zolang was de file zondagmorgen voor bakkerij Neirinck in Machelen. Op het drukste van de moederdagochtend stond er volgens klanten in de file 150 man aan te schuiven. Tot voorbij de plaatselijke Aveve en apotheker. Tot aan de slager.

In de file: voetbalanalist en ex-doelman Wim De Coninck. “Ik sta hier van half negen”, zei hij. Het was toen half tien en er stond nog 20 man voor hem. “En het gekke is: al deze mensen hebben hun koffiekoeken, taarten en broden besteld. De klanten die gewoon iets komen kopen, die kunnen gewoon binnen.” Na een uur en een kwartier aanschuiven had hij zijn bestelling beet.

De verklaring is simpel volgens De Coninck. “Op paaszondag had er bijna niemand besteld. En toen was de gewone winkelfile ontzettend lang. De mensen wilden zich geen tweede keer laten vangen en bestelden deze keer. Met dit gevolg (lacht).” Is dit de langste bakkersfile van Vlaanderen? Of moest u vandaag elders nog langer aanschuiven?