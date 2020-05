Tweedeverblijvers gaan petitie sturen naar Nationale Veiligheidsraad: “We worden achteruitgeschoven terwijl daar geen wetenschappelijke reden voor is”

Maandag zullen tweedeverblijvers een brief sturen gericht aan de leden van de Nationale Veiligheidsraad en de GEES over het feit dat niet ze niet tevreden zijn dat ze pas ten vroegste op 8 juni opnieuw naar de kust mogen. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen.

In een nieuwe Facebookgroep ‘Tweedeverblijvers Kust en daarbuiten’, dat aanvankelijk bedoeld is om tweedeverblijvers te verenigen, doen leden hun beklag over het feit de Nationale Veiligheidsraad besloten heeft dat tweedeverblijvers pas ten vroegste vanaf 8 toegelaten worden aan de kust. Ze zijn daarom ook van plan om een brief te sturen om extra druk uit te oefenen op de autoriteiten. Intussen werd de brief al zo’n driehonderd keer ondertekend.

“Tweedeverblijvers zijn geen toeristen, maar tweede inwoners. Een tweede verblijf is geen vakantiehuis, maar een tweede thuis”, staat er te in de brief lezen. Naast de taksen die nog ze betalen, hebben de tweedeverblijvers ook kritiek op het feit dat de kosten voor gas, elektriciteit, tv en internet die blijven doorlopen.

”Andere exit-strategieën, die niet zonder risico zijn, krijgen nu ingang”, zegt Ann Willekens, medebeheerder van de Facebookgroep, aan De Krant van West-Vlaanderen. “De tweedeverblijvers worden achteruitgeschoven. En dat terwijl de virologen in de media pertinent verklaarden dat er geen wetenschappelijke reden voor is om ons niet naar ons tweede verblijf te laten gaan.”