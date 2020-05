Tweede dag op rij dodelijk ongeval in Zwalm: auto knalt met hoge snelheid tegen boom

Zwalm / Zottegem / Erpe-Mere - Er is voor de tweede dag op rij een dodelijk ongeval gebeurd in Zwalm. Zondagochtend knalde een auto met hoge snelheid tegen een boom in de Noordlaan. De bestuurder overleefde de klap niet.

Het ongeval vond plaats rond 9.30 uur. De klap was zo fors dat de motor uit de auto vloog. De bestuurder bleek buiten bewustzijn toen een buurtbewoner even ging controleren. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was het slachtoffer al overleden.

Zaterdag vond er ook al een dodelijk ongeval plaats in Zwalm. Rond 10.30 uur kwam een motorrijder uit Zottegem om het leven na een aanrijding met een personenwagen in de Hundelgemsebaan. Ook de bestuurster van de wagen raakte zwaargewond.

En ook in Zottegem, op de Europaweg (N42), viel zaterdag een verkeersdode. Een 48-jarige man uit Erpe-Mere kwam rond 17 uur om het leven toen hij met zijn Porsche tegen een bestelwagen botste.