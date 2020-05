Belgische vrouw van erfgroothertog van Luxemburg bevalt van zoon

Gravin Stéphanie de Lannoy, de Belgische echtgenote van erfgroothertog Guillaume (Willem) van Luxemburg, is bevallen van een zoon. Dat heeft het groothertogelijk hof zondag bekendgemaakt.

De baby, Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, is 50 cm groot en weegt 3,190 kg. Moeder en kind stellen het goed, meldt het groothertogelijk hof.

Guillaume is de oudste zoon van groothertof Henri en Maria Teresa. De 38-jarige prins trouwde in oktober 2012 met Stephanie. De zwangerschap van Stéphanie werd in december 2019 aangekondigd. De baby werd ook deze maand verwacht. De boreling, het vijfde kleinkind van Henri, is na zijn vader de tweede in lijn voor de troonopvolging.