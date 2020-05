Steven Van Gucht: “Overvolle parken? Ik heb meer schrik van de contacten thuis”

Steven Van Gucht is in tegenstelling tot zijn collega Marc Van Ranst niet zo verontrust over de overvolle parken en straten die zaterdag te zien waren. “Mensen lopen buiten en houden toch nog altijd afstand”, zo verklaarde hij zondag in ‘De zevende dag’. “Ik heb meer schrik van de privécontacten thuis, waar mensen elkaar kennen en vertrouwen.”

“Dit is niet hoopgevend.” Zo reageerde viroloog Marc Van Ranst zaterdagavond in VTM Nieuws op beelden van overvolle stadspleinen en groepjes mensen in het park. “Zulke situaties vallen te betreuren. Al die andere mensen, die daar niet zitten, volgen de regels wel en dat is belangrijk. Maar ik kan de mensen die de afstandsregels niet respecteren toch aanraden eens goed na te denken. Ik hoop dat het uitzonderingen zijn, want dit is niet hoopgevend. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de curve van besmettingen opnieuw omhoog gaat.”

Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano, is minder verontrust door de beelden. “Mensen lopen buiten en houden toch nog altijd afstand”, zo verklaarde hij zondag in ‘De zevende dag’. “Ook in de winkels zal alles morgen wel vlot verlopen. Er zijn maatregelen genomen, we hebben mondmaskers. Dat zal goed geregeld zijn. Ik heb het meeste schrik van privécontacten thuis, waar mensen elkaar kennen en vertrouwen. Het nieuwe motto moet nu zijn: blijf in uw kot bij de minste verdenking of symptoom of als je in contact komt met anderen die symptomen hebben. Want er is wel een risico op een tweede golf”.