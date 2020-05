Wellen -

Zondagmorgen rond 5.20 uur is kok Mohammed - Moke - Karmamoui overleden. De 50-jarige Wellenaar verwierf bekendheid met zijn programma Koken met Moke op TVL, maar stond ook achter het fornuis in onder meer de Hasseltse Hotelschool en in zijn restaurant Ter Poorte in Wellen.