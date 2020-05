Honderden demonstranten komen opnieuw op straat in Hongkong

Honderden demonstranten zijn zondag de straat opgegaan in Hongkong om te demonstreren tegen de regering van Carrie Lam. De actievoerders kwamen samen in overdekte winkelcentra en scandeerden anti-regeringsleuzen.

De politie greep niet hard in, maar voorkwam wel dat de groepen samen konden komen in de wijk Kowloon. In een winkelcentrum zou de politie hebben geschoten met rubberkogels om een groep demonstranten uit elkaar te drijven, schrijft The South China Morning Post.

De actievoerders hielden zich niet aan de geldende regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De politie vroeg daarom of ze afstand van elkaar wilden houden.

Sinds 26 april wordt er opnieuw gedemonstreerd door mensen die willen dat de pro-Chinese regering van Carrie Lam opstapt. Daarvoor lag het grotendeels stil door het coronavirus. In Hongkong werden kort na de uitbraak in China al besmettingen vastgesteld. De regering stelde direct strenge maatregelen in. Het aantal geregistreerde besmettingen in Hongkong staat op 1.048.