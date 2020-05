Prins Andrew en Fergie hebben rechtszaak aan hun been omdat ze rekening (van 6,7 miljoen) van hun skichalet nog niet hebben betaald

De Britse prins Andrew en Fergie worden aangeklaagd wegens een onbetaalde rekening van 6,7 miljoen pond (7,5 miljoen euro) voor een chalet in Zwitserland.

Het echtpaar had in 2014 aandelen gekocht in dat pand voor ongeveer 13 miljoen pond, dat meldt de Franse krant Le Temps. Naar verluidt zouden ze de deadline van 31 december niet gehaald hebben, waarin ze nog een deel van het bedrag moesten betalen. In de verkoopakte, die de Franse krant heeft kunnen inkijken, staat dat eind vorig jaar ongeveer vijf tot zes miljoen Zwitserse frank betaald moest worden. Met de rente daarbij geteld is dat intussen acht miljoen Zwitserse frank geworden of zo’n 7,5 miljoen euro.

Het advocatenkantoor van de verkoper, Etude du Rits, heeft de opdracht gekregen om een gerechterlijke procedure in te leiden bij het plaatselijke openbaar ministerie. Maar het advocatenkantoor wenste hier niet op te reageren. Wel bevestigde het dat er een geschil is tussen beide partijen, maar dat de zaak onderworpen wordt aan een vertrouwelijkheidsovereenkomst.