De regering gaf iedereen - in beperkte groep - de kans om elkaar te bezoeken op Moederdag. Hoe is dat bezoek voor jou geweest? Als je graag je mening geeft, dan kan je deelnemen aan een korte enquête (circa tien minuten). Op deze manier neem je deel aan de motivatiebarometerstudie van de UGent die sinds het begin van de lockdown loopt. De studie brengt de motivatie en de mentale gezondheid van de bevolking van dag tot dag in kaart.