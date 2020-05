Onweer trekt over provincie Antwerpen: windhoos gefilmd in Hoogstraten

Hoogstraten / Brecht - Na een uiterst warme zaterdag vielen zondag na de middag over heel Vlaanderen de eerste regendruppels uit de lucht. Op vele plekken gaan die regenbuien gepaard met onweer. In het noorden van de provincie Antwerpen werden zelfs beelden gemaakt van een windhoos.

De Facebookpagina ‘Weerstation Zoersel & omstreken’ deelde de beelden van uit de regio Hoogstraten/Brecht. De windhoos zou aan de grond gekomen zijn in Loenhout. Volgens het KMI kan het onweer op sommige plekken nog aanhouden tot zondagavond 22 uur. De hevigste windstoten worden verwacht tussen 17 en 18 uur.

Een windhoos is een sterk roterende luchtkolom (een wervelwind) die verbonden is aan een stapelwolk en die in contact staat met het aardoppervlak, aldus de beschrijving van het KMI. “Vaak, maar zeker niet altijd, is er een trechterwolk zichtbaar. Dikwijls is er nabij de grond ook een stofwolk herkenbaar. De trechtervormige slurf, die ook tuba wordt genoemd, bestaat net zoals een gewone wolk uit waterdruppeltjes. Zij ontstaan door de grote drukdalingen, die leiden tot temperatuursdalingen en uiteindelijk condensaties.”

Voorlopig is nog niet duidelijk of de windhoos schade heeft aangericht.