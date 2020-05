Boudewijn Seapark viert verjaardag van Puck, de oudste dolfijn van Europa en misschien zelfs ter wereld

Brugge - Feest in Boudewijn Seapark: dolfijn Puck blaast er 54 kaarsjes uit en is daarmee officieel de oudste dolfijn van Europa. “Haar zicht is wat minder, maar voor de rest kan ze nog mee met de jongeren”, zegt haar hoofdverzorger.

En of ze er nog goed uitziet voor haar leeftijd. Enkel een geoefend oog kan Puck, geboren in mei 1966, onderscheiden van haar jongere soortgenoten. Volgens haar verzorgers oogt ze niet alleen fit, ze is het ook. “Ze volgt nog altijd hetzelfde programma en heeft geen medicatie of aangepaste voeding nodig. Ze speelt nog steeds het liefst met een kunstwier, haar lievelingsspeeltje, en is nog even koppig als ze altijd al is geweest”, zegt hoofdverzorger Sander van der Heul. “Bij de snelheidsoefeningen hoeft ze ook niet onder te doen voor de jonge dolfijnen. Ze is nog steeds het alfavrouwtje, de leidster van de groep.”

Uitzonderlijk

Die groep telt ook haar drie nakomelingen: dochters Yotta (22) en Indy (17) en kleinzoon Ori (4), alledrie geboren in het Brugse dolfinarium. Zelf kwam Puck in 1988 over vanuit het Nederlandse Zandvoort. Dat ze nu de gezegende leeftijd van 54 jaar heeft bereikt, is bijzonder. Zeker als je weet dat de mediaanleeftijd van dolfijnen in het wild 15 jaar bedraagt. “In dierenparken worden dolfijnen sowieso ouder omdat ze hier een goede verzorging en genoeg voedsel krijgen, en omdat hier geen bedreigingen zijn. Maar 54 jaar is wel heel uitzonderlijk. Daarmee is Puck officieel de oudste dolfijn van Europa, de Verenigde Staten en Canada - de landen die in hetzelfde kweekprogramma zitten”, zeg Van der Heul. “Of ze de oudste van de hele wereld is? Daarover hebben we geen cijfers.”

Vistaart

Ondanks haar uitstekende conditie ontsnapt ook Puck niet aan ouderdomskwaaltjes. “Met de jaren is haar zicht er wel wat op achteruitgegaan. Daardoor moeten we de handgebaren duidelijker tonen. Vanwege haar hoge leeftijd volgen we haar toestand ook nauwgezet op. De dierenarts komt twee keer per week op controle. Hij controleert tanden en ogen, neemt bloed af en doet een echografie. Daaruit blijkt telkens dat ze helemaal in orde is.”

Voor haar verjaardag krijgt Puck naar aloude traditie een taart van ijs, gelatine en vis. Een applaus van het publiek zit er dit jaar niet in. “Maar veel merken de dolfijnen voorts niet van de coronacrisis. Ook in de winter zijn ze het gewoon dat er lange tijd geen voorstellingen zijn. De andere activiteiten gaan wel gewoon door.”