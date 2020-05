Assisen dreigt voor jongeman die 17 was toen hij prostituee doodstak

Brussel / Schaarbeek -

Hij was pas 17 jaar toen S. op 5 juni 2018 de Nigeriaanse prostituee Eunice met ettelijke messteken om het leven bracht in Schaarbeek. Omdat hij niet tevreden was over haar “diensten”. S. bekende de feiten, maar toen hij besefte dat hij, door een beslissing van de jeugdrechtbank, voor deze feiten voor het assisenhof dreigde te belanden, schakelde S. in achteruit. Dinsdag weet hij of hij al dan niet voor een assisenjury moet verschijnen.