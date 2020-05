Koning Filip bezoekt handelszaken in centrum Brussel aan vooravond van heropening

Koning Filip bezoekt zondagmiddag enkele handelszaken in het centrum van Brussel aan de vooravond van de heropening op maandag 11 mei. Hij gaat langs in vier familiezaken die gedurende de lockdown, net als de meeste ander handelszaken, verplicht waren gesloten te blijven. Dat meldt het paleis zaterdagmiddag.

Tijdens zijn bezoek spreekt de koning met de zaakvoerders over de voorbereidingen voor de heropening onder strikte voorwaarden en over de voorbije lockdown, maar ook over de toekomstperspectieven voor de detailhandelaar. De koning bezoekt boekhandel Tropismes, koffiebranderij Cafés Delahaut, kunst- en designwinkel On And On en speelgoedwinkel The Grasshopper.

Met dit bezoek wil de koning volgens het paleis zijn steun uitdrukken voor de kleine winkeliers in stadscentra die zwaar getroffen zijn door de maatregelen om COVID-19 in te dammen.

