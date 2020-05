Wolvin Noëlla heeft welpjes op de wereld gezet, wolf August is papa

De welpen van wolvin Noëlla en wolf August zijn geboren. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bevestigd aan TV Limburg. Om hoeveel welpen het precies gaat, is nog niet bekend.

Eind april raakte bekend dat wolvenkoppel Noëlla en August welpen verwachtten, nu is het zover: de kleintjes zijn geboren. “Waar, wanneer of ze gezien zijn, met hoeveel, het zijn allemaal dingen waarover we niets gaan zeggen,” klinkt het bij Natuur en Bos.

Minister van Omgeving Demir liet wel verstaan extra controles te willen, zodat de jonge wolven zeker in een rustige omgeving kunnen opgroeien. Eerder liet de minister, samen met het wolvenplatform, al weten de bescherming van de wolf te willen optrekken. In samenwerking met Defensie komt er een grotere jachtvrije rustzone door het opschorten van alle jachtactiviteiten in het leefgebied van de wolf tijdens het voortplantingsseizoen. Het gaat om Kamp Beverlo, Schietterrein Meeuwen-Helchteren en Pijnven (Bosland). Hubertus Vereniging Vlaanderen liet weten een dergelijk verbod “compleet overdreven en totaal ongepast” te vinden.

?? + ?? = ? — Zuhal Demir (@Zu_Demir) May 10, 2020

Wolvenkruispunt

Wallonië wint met het meeste aantal wolven. Daar lopen ondertussen al minstens zes wolven rond. Vier single mannetjes en één koppel. In Vlaanderen staat de teller op vijf: Naya (de bekendste wolvin van ons land die verdween in Hechtel-Eksel in mei 2019), Roger (doodgereden in Opoeteren in maart 2018), het koppel August en Noëlla in Noord-Limburg en de recente zwerver-zonder-naam in Herentals & Wiekevorst. “Alle Vlaamse wolven zijn via Nederland vanuit Duitsland gekomen. Van August wordt vermoed dat hij zelfs helemaal vanuit Polen is komen aanlopen.”

LEES OOK. Ze zijn Italiaans-Frans of Duits en komen hier een wijfje zoeken: België wordt ‘Temptation island’ voor wolven (+)

De kleine invasie aan wolven is opvallend omdat er tegelijkertijd een aanvoer uit het zuiden en een aanvoer uit het oosten is. “Dat bewijst dat België nu echt goed op weg is om het wolvenkruispunt van Europa te worden. Wolven uit de Zuid-Europese populatie, bergwolven, ontmoeten hier voor het eerst sinds eeuwen hun soortgenoten van de Oost-Europese populatie, de laaglandwolven. De twee populaties zijn bijna 200 jaar gescheiden geweest van elkaar.”

Wie denkt een wolf opgemerkt te hebben, kan dat altijd melden op www.welkomwolf.be.