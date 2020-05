Met rugpompen vol handgel op stap door de winkelstraten: “Wij ontsmetten 1.250 mensen per uur met één vaatje”

Zottegem -

Ellen Rigaux en Tijs Vandenbroucke uit Zottegem hebben misschien wel het gat in de coronamarkt gevonden. Ze ontwikkelden een systeem om via op de rug gedragen vaatjes tot 1.250 mensen per uur te voorzien van ontsmettingsalcohol. De stad Zottegem is alvast fan en zal er tijdens de grote heropening van zijn centrumwinkels een beroep op doen.