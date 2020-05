Marc Van Ranst: “Zit niet tegenover elkaar aan tafel en gebruik gezond verstand”

Sinds vandaag mogen we vier vaste mensen uitnodigen bij ons thuis, op voorwaarde dat het steeds dezelfde mensen zijn en ook zij niet bij anderen op bezoek gaan. Voor vele moeders een blij weerzien op hún dag, Moederdag, maar ook een gepuzzel: want wat bij meerdere (klein)kinderen? “Om die reden laten veel mensen het ook gewoon zo”, zegt viroloog Marc Van Ranst in VTM Nieuws.

Ook voor de moeder van Marc Van Ranst werd het een blij weerzien - weliswaar van op afstand - met haar kleinkinderen, de kinderen van de viroloog. “Ze vond het een mooie Moederdag, ondanks de speciale omstandigheden”, aldus Van Ranst. Dat het voor veel mensen een gepuzzel is geworden, beseft hij ook. “Om die reden laten veel mensen het ook zo, ze zeggen: ‘we zijn het zo gewoon, het is te veel puzzelwerk’. Voor anderen is het wel een fijne oplossing om voor het eerst sinds lang opnieuw iemand te zien. Ik denk wel dat de meeste mensen er met verstandige manieren mee zijn omgesprongen.”

LEES OOK. Familie Van Ranst bezorgt moeke “mooiste Moederdag ooit”

Met z’n allen anderhalve meter afstand houden in de living, dat is natuurlijk niet simpel. “Niet iedereen heeft daar de ruimte voor, de meeste mensen zelfs niet. Dus ook hier blijft de norm: gebruik uw gezond verstand, want er is geen enkel alternatief.” Een meetlat bovenhalen heeft echter weinig zin. “Zoiets kan je niet in ministeriële besluiten of regeltjes duwen, dat moet je zelf doen. Zo veel mogelijk niet tegenover elkaar zitten, dat kan helpen. Maximaliseer de tafel en let meer op dan anders.”