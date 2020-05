1 op 3 Vlamingen kent de nieuwe verkeersregels niet, ken jij ze wel?

Vooral de recente nieuwigheden of aanpassingen in de wegcode blijken te weinig gekend bij de weggebruikers. Foto: Photo News

Sinds de invoering in 1975 is de wegcode al 108 keer gewijzigd, waarvan 42 keer de laatste 10 jaar. “Hoewel iedereen verondersteld wordt de regels te kennen, is het niet altijd makkelijk om op de hoogte te zijn van al die wijzigingen”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias.

Vooral de recente nieuwigheden in de wegcode schieten er wel eens bij in. Dat bleek uit drie quizzen die Vias onlangs online zette en waaraan zo’n 5.000 mensen deelnamen.

Zo weet 42 procent van de Vlamingen niet dat kinderen in een woonerf op straat mogen spelen. Liefst 78 procent is er niet van op de hoogte dat je voor een speed pedelec een helm, nummerplaat en rijbewijs AM (voor bromfiets) of B (voor auto) nodig hebt. En dat je dus minstens zestien jaar oud moet zijn om er mee te mogen rijden. Daarnaast was het voor 37 procent nieuws dat ‘voortbewegingstoestellen’ – zoals skeelers, steps, skateboards, monowheels, segways, hoverboards, rolstoelen en scootmobielen – op het trottoir moeten als ze stapvoets rijden en op het fietspad als ze sneller gaan. En 53 procent heeft er geen flauw idee van dat voor professionele bestuurders een alcohollimiet geldt van maximaal 0,2 promille.

Online les voor senioren

“Hoewel iedereen verondersteld wordt de regels te kennen, is het niet makkelijk om altijd op de hoogte te zijn van al die wijzigingen. En wie de regels niet kent, kan ze dus ook moeilijk in de praktijk toepassen”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias. “Daarom organiseerden we vorige week nog een online verkeersles voor senioren om de nieuwe verkeersregels helder uit te leggen. Dat initiatief gaan we zeker nog herhalen.”

Wie alle wijzigingen en de hele wegcode nog eens wil doornemen, kan dat via de website www.wegcode.be: “Daar een half uurtje per week rondsnuisteren zorgt ervoor dat je weer volledig mee bent met alles wat je moet weten”, aldus Willems.

Al is het niet al kommer en kwel. Zo weet 83 procent van de automobilisten dat ze buiten de bebouwde kom minstens anderhalve meter afstand moeten houden wanneer ze een tweewieler inhalen, terwijl 91 procent weet dat ze bij het inhalen minstens een meter afstand moeten houden van een wagen die op het trottoir geparkeerd staat én dat ze dat stapvoets moeten doen als er op dat moment een voetganger in de buurt is.

