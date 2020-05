Britse premier Johnson verlengt lockdown en ontvouwt alarmsysteem tegen corona

De Britse premier Boris Johnson komt zoals verwacht met een nieuw waarschuwingssysteem waarmee de ontwikkeling van coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk snel in kaart kan worden gebracht. Dit alarmsysteem kan helpen plaatselijk maatregelen te treffen tegen de verspreiding van het virus. Johnson zei dat zondagavond in een toespraak op televisie over de plannen om de lockdownmaatregelen te versoepelen.

Het systeem draait om vijf fasen, die elk een eigen kleur hebben. De rode alarmfase is dan de vijfde en de gevaarlijkste. Het land bevindt zich nu in fase vier, zei Johnson. Het systeem is gebaseerd op alarmfases die eerder zijn ingevoerd om tegen terrorisme te waarschuwen.

Het alarmsysteem is een van de maatregelen die het mogelijk moeten maken de beperkingen stapsgewijs te versoepelen. Maar tot nader order komt er geen versoepeling: de lockdown in Groot-Brittannië wordt verlengd tot 1 juni, zo zei Johnson. Verscheidene openbare plekken zullen “misschien” vanaf 1 juli mogen heropenen, “maar alles is voorwaardelijk”. Er werd ook beslist dat reizigers die Groot-Brittannië per vliegtuig binnenkomen, in quarantaine zullen worden gezet.

Met 31.855 doden door COVID-19 is Groot-Brittannië het zwaarst getroffen Europese land.