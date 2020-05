Mbaye Diagne moet huurwoning tegen vrijdag verlaten

Uiterlijk op 15 mei moeten Mbaye Diagne en zijn gezin hun huurwoning in Knokke verlaten. Doet hij dat niet, dan wordt hij uitgezet. Dat besliste de vrederechter vrijdagavond, bevestigt zijn advocaat.

Club Brugge huurt Diagne van de Turkse topclub Galatasaray, maar nadat de spits in de Champions League-match tegen PSG een strafschop opeiste -en miste- werd hij persona non grata bij de West-Vlamingen.

Omdat hij daarna een transfer naar China -ook door corona- in het water zag vallen, verblijft de Sengealees nog steeds in een huurhuis in Knokke. Dat moest hij normaal verlaten op 30 april, maar gebeurde niet. Volgens zijn advocaat raken Diagne en zijn vrouw en twee kinderen niet weg door de coronacrisis. De eigenaar van de woning trok naar de vrederechter. Daar werd beslist dat Diagne voor vrijdagmiddag 15 mei moet vertrekken.