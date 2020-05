Experts kritisch voor oproep van Bart De Wever: “Een quarantaine van enkel zieken is onvoldoende”

De prijs voor de uitspraak met de meeste weerklank in het coronadebat gaat naar Bart De Wever, die opriep om bij een tweede golf geen gezonde mensen meer in quarantaine te plaatsen. Hoe graag de N-VA-kopman en velen met hem dat ook zouden willen, experts plaatsen die oproep zelf liever in afzondering. “Een quarantaine van enkel zieken is onvoldoende.”