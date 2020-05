Steden en gemeenten zetten alles op alles zodat winkels vandaag veilig kunnen openen: “En nu hopen dat niemand onnozel doet”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kwam eerder al met een relanceplan voor de lokale besturen, “een handleiding om hen te ondersteunen in de exitfase”. Zaterdag ging hij in vier steden en gemeenten langs om te zien hoe de samenwerking met de overheid verloopt en hoe ze zich voorbereiden op de heropening van de winkels. De rode draad: veel goesting, creativiteit en vooral solidariteit. Maar ook kritiek. Een middag in het spoor van Somers.