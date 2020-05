AA Gent-manager Michel Louwagie “niet blij” met statement Club Brugge over competitie

De Pro League richtte op 2 april een werkgroep op die zich moest bezighouden met hoe de competitie er volgend seizoen moest uitzien. Leden waren Peter Croonen (Genk), Michel Louwagie (Gent), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Joseph Allijns (Kortrijk) en Philippe Bormans (Union). Karel Van Eetvelt (Anderlecht) en David Meekers (STVV) kwamen erbij.

De werkgroep vergaderde al enkele keren, maar door het statement van Club Brugge -dat vraagt om volgend seizoen zonder play-offs en met 18 te voetballen- voelen ze zich het gras voor de voeten weggemaaid. “Over de inhoud van het voorstel wil ik niets kwijt”, aldus AA Gent-manager Michel Louwagie. “Ik had wel op meer collegialiteit gerekend. Ik vind dit not done. Ik ben niet blij. Waar zijn wij dan de voorbije weken mee bezig geweest. Wat Club Brugge nu heeft gedaan, doe je gewoon niet.”