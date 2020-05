Jupiler Pro League met 18 clubs bijna onvermijdelijk, maar er zijn nog veel obstakels

Er is steeds meer draagvlak om volgend seizoen met achttien clubs in eerste klasse te spelen, zonder play-offs. Club Brugge stuurt daar op aan en krijgt nu zelfs steun van AA Gent, nochtans een voorvechter van de play-offs. Waasland-Beveren, Beerschot en OHL rekenen zich al rijk, al zijn er wel nog de nodige obstakels.

Op naar een zoveelste D-day voor het Belgisch voetbal. Komende vrijdag, op de algemene vergadering van de Pro League, bepalen de profclubs hoe het huidige seizoen wordt afgesloten en het volgende seizoen er zal uitzien. Een werkgroep vol clubbestuurders werkt tegen vrijdag een concreet voorstel uit. Maar Club Brugge is hen voor geweest.

Via een mail die het zaterdagavond verstuurde, heeft Club aan Pro League-voorzitter Peter Croonen gevraagd om vrijdag enkele stemmingen te organiseren. Zo wil Club het huidige klassement beschouwen als de eindstand, waardoor het meteen ook officieel kampioen zou zijn. Alleen het ticket voor de groepsfase van de Europa League zou nog even blijven liggen. Dat zou Antwerp nog kunnen afpakken van Charleroi als het de bekerfinale (tegen Club) wint – op voorwaarde dat die begin augustus kan worden gespeeld.

Maar nog belangrijker: Club vraagt een stemming om komend seizoen met achttien clubs af te werken. Het stelt voor dat Waasland-Beveren, de rode lantaarn van het huidige seizoen, en Beerschot en OH Leuven, de twee clubs die nog kans maakten op promotie, straks allemaal in 1A uitkomen. In dat scenario zouden er geen play-offs meer gespeeld worden en zou het seizoen zes speeldagen minder tellen dan nu het geval is met zestien teams – 34 in plaats van 40. Dat ziet Club als een voordeel, omdat het nog niet duidelijk is wanneer de eerste speeldag kan plaatsvinden en een heropflakkering van het coronavirus altijd mogelijk is.

Stiekem plannetje

In de mail stonden alle clubs in cc, dus u kunt zich wel voorstellen dat het gisteren gespreksonderwerp nummer één was. Er was veel irritatie en onbegrip, maar dan over de manier waarop. Waarom moet Club zo nodig zelf met voorstellen komen als de werkgroep daarmee volop bezig is? Op de inhoud daarentegen hadden de clubs weinig aan te merken.

Dat ze bij Waasland-Beveren blij zijn met de voorstellen van Club, is logisch. “Ik ga nog geen victorie kraaien, maar ik heb dit weekend hoopgevende signalen gekregen”, aldus voorzitter Dirk Huyck. “Het draagvlak voor een competitie met achttien – de enige formule zonder benadeelden en zonder rechtszaken – is weer wat groter geworden.”

Dat klopt ook. Dat veel kleine clubs weer naar zo’n competitie met achttien willen, was al geweten. Ze willen af van die vermaledijde Play-off 2. Maar zelfs de voorvechters van de play-offs, zoals (vicekampioen?) AA Gent en Charleroi, staan nu open voor het voorstel van Club. Zij zijn bereid om hun ‘kindje’ een jaar aan de kant te schuiven. Dat maakt het een stuk makkelijker om straks aan de noodzakelijke 80 procent te geraken om het format te wijzigen.

“We moeten vooral de werkgroep, waar namens ons Michel Louwagie in zit, haar werk laten doen”, zegt Gent-voorzitter Ivan De Witte. “Maar als toonaangevende club in België heeft Club Brugge wel het recht om zijn stem in het debat te laten horen. En ik moet zeggen: voor een competitie met achttien sta ik open. Dat is misschien voor iedereen het beste. Je mag niet blind zijn voor de situatie. Dit is een noodsituatie, dus ik denk dat een noodmaatregel voor één jaar het overwegen waard is. Met de nadruk op één jaar. Het mag geen omweg zijn om de play-offs definitief af te schaffen.”

Daarmee doelt hij natuurlijk op een stiekem plannetje van Club, dat van de gelegenheid zou kunnen gebruikmaken om opnieuw naar een reguliere competitie zonder play-offs te gaan. Want: “Daar zijn we al jaren voorstander van”, zei manager Vincent Mannaert enkele weken geleden nog in onze krant.

Nog tien uur vergaderen

Namens Charleroi schiet ook manager Mehdi Bayat een competitie met achttien, uitzonderlijk zonder play-offs, niet af. Maar hij wil vooral de werkgroep respecteren. “Zoals iedereen weet, onderhoud ik uitstekende banden met Club Brugge en ben ik bevriend met voorzitter Bart Verhaeghe”, zegt Bayat. “Ik vind dat elke club het recht heeft om ideeën op tafel te leggen en voor te stellen aan de raad van bestuur. Maar ik wil er ook op wijzen dat alle clubs, inclusief Club Brugge, een mandaat hebben gegeven aan een werkgroep om voorstellen uit te werken. Die werkgroep vergadert de komende dagen tien uur, in vijf sessies van twee uur. Ik roep op om hen hun werk te laten doen en het dan te beoordelen op de algemene vergadering.”

Bayat merkt ook nog op: “Als men wil afwijken van de formule met zestien en play-offs, zullen ook de verdeling van de tv-gelden en de afspraken met Eleven moeten worden herbekeken. Er blijft nog een hoop werk voor de boeg.”

Correct: Eleven betaalde 103 miljoen voor een format mét play-offs en zou er straks één zónder krijgen. En in 1A zou het geld worden verdeeld onder zestien clubs, maar straks dan achttien, waarbij bijvoorbeeld Antwerp wat aan Beerschot moet laten. Dan is er nog de vraag: wat met 1B? Spelen daar dan maar zes clubs tegen elkaar, krijgen we twee extra stijgers uit Eerste Amateur of komen er enkele beloftenteams van 1A-clubs bij? En de vraag der vragen, die voor heel wat deining zorgt: wie gaat de ‘benadeelde clubs’ – zoals Anderlecht, dat Europa niet in kan – financieel compenseren? Bij Anderlecht kijken ze natuurlijk naar Club. Als blauw-zwart wordt uitgeroepen tot kampioen en de Champions League-vetpotten opstrijkt, moet het ook maar een geste doen, vinden ze daar. Maar dat zijn ze bij blauw-zwart niet van plan. Een competitie met achttien wordt haast onvermijdelijk, maar al die obstakels moet men nog omzeilen.