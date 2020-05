Opnieuw toevloed aan mensen die oversteek naar Groot-Brittannië proberen te maken: “En dat voelen we ook aan de Vlaamse kust”

Aan de kust zijn de afgelopen weken tot drie keer toe mensensmokkelaars met een bootje betrapt, die zich klaarmaakten om migranten het Kanaal over te varen. Sinds kort is er opnieuw een toevloed aan mensen die de oversteek naar Groot-Brittannië proberen te maken. Vanuit Frankrijk waren dat het afgelopen weekend alleen al 321 mensen. “En dat voelen we ook aan de Vlaamse kust.”