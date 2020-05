Mama zag Marc Van Ranst op Moederdag voor het eerst sinds februari weer, maar hij ging niét naar binnen

Het was van februari geleden dat Lutgard haar zoon nog eens in het echt in plaats van op tv zag Foto: Inge Kinnet

Bornem - Ook virologen komen uit hun kot voor Moederdag. Marc Van Ranst stond ’s morgens vroeg met een boeket voor de deur van zijn ouders in Bornem. Het was al van februari geleden dat Lutgard Boerewaart (78) haar zoon nog eens in het echt zag in plaats van ergens in een tv-studio.

Eerst was hij nochtans niet van plan geweest om langs te gaan en zou hij via Skype een virtueel bezoekje brengen. Maar uiteindelijk legde hij dan toch het boeket vanop veilige afstand op de tafel van het terras. De vier kleinkinderen – Marcs zoon en de drie kinderen van zijn broer Wim – hadden intussen een krijttekening op de stoep en een knutselwerk gemaakt. “Bedankt voor de mooiste Moederdag ooit”, stuurde Lutgard daarna in een berichtje naar haar twee zonen.

Opmerkelijk: geen van de twee zonen stapte naar binnen. “Het is niet omdat het vanaf vandaag mag, dat we dat ook zullen doen”, zegt Marc. “Het marcheert bij mijn ouders zoals het nu is, dus blijven ze nog even niemand zien. Dat is ook wel een misvatting van die versoepeling. Het is niet omdat de regels versoepelen, dat je daarom mensen moet gaan zien. Dat je verplicht bent om iemand uit te nodigen. Integendeel, dit kwam er vooral voor die mensen die echt nood hadden aan bezoek. Die oma die voor de eerste keer haar kleinkind kon zien, is daar een zeer mooi voorbeeld van. Voor zulke mensen is dit bedoeld.”

