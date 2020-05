Kevin Muscat vrijwel zeker nieuwe STVV-coach

Kevin Muscat (46) wordt de nieuwe hoofdcoach van STVV. De Kanaries hebben het nieuws nog niet officieel gecommuniceerd, maar de kans dat de Australiër overneemt van Milos Kostic is bijzonder groot.

Zoals bekend was het eerst al de bedoeling dat Muscat zou overnemen van Marc Brys, maar zijn diploma stemde volgens de UEFA niet overeen met de Pro License die je in België dient te bezitten om de functie van hoofdtrainer te bekleden. Maar intussen is er daarover wél overeenstemming tussen de FIFA en de UEFA en kan Muscat wel degelijk coach worden van STVV. De kans dat hij overneemt van Kostic is dus bijzonder groot. Als Muscat straks de scepter zwaait, zorgt hij voor een unicum: een Australiër als T1 van STVV. Licentieproblemen dreigen niet langer voor de club bij het aanstellen van een coach met een diploma als dat van Muscat.