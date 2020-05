Burgemeester trok voorzichtig naar zijn mama: “In Alken is een volledige generatie weggeveegd. De generatie van mijn moeder”

Alken - “Mijn moeder zei in het begin van de maatregelen altijd Doe niet onnozel en kom binnen. Ze geloofde niet in dat virus. Tot ze in de krant foto’s zag van mensen die ze goed kende. Tussen de rouwberichten.” Marc Penxten (59), burgemeester van het zwaargetroffen Alken, trok zondagnamiddag voorzichtig naar zijn moeder.

Voor Marc zijn moeder Jenny Mommen (80) bezocht, zat hij de hele morgen aan de telefoon. “In één maand tijd zijn hier veertig mensen gestorven. Meer dan de helft waren mannen. Ik heb de weduwes gebeld om te proberen hen een hart onder de riem te steken op Moederdag. Hier is een volledige generatie weggeveegd. De generatie van mijn moeder. Enkele weken voor de coronacrisis werd ze opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Gelukkig was ze er al weg toen alles begon. Maar ze is dus zeer kwetsbaar. Vandaag ben ik op bezoek gegaan met de kinderen. Voor hen is zij altijd een moeder geweest. Ik verloor mijn vrouw toen ze 34 was. De kinderen waren toen 1, 3 en 5 jaar. Mama kwam elke dag eten maken, hielp hen mee opvoeden.”

Marc verwacht niet dat in zijn dorp plots veel mensen anderen gaan uitnodigen. “De schrik zit er hier zeer hard in. Iedereen blijft binnen zijn muren of achter zijn haag. Komen er al eens twee mensen bij elkaar, dan is het om elkaar te helpen. Omdat het echt niet anders kan. Maar voor de rest is iedereen plichtbewust. Dit is een plek waar iedereen iedereen kent. Elke inwoner is zo wel iemand verloren.”