“Coronageld” van UEFA gaat naar nieuwe bondsgebouw in Tubeke: “KBVB bedient eerst zichzelf en dan pas zijn leden”

De Belgische voetbalbond gebruikt een deel van de 4,3 miljoen euro “coronasteun” van de UEFA voor de bouw van nieuwe bureaus in Tubeke. “Het geld was al toegezegd voor de crisis en is eigenlijk geen coronasteun”, klinkt het bij de KBVB. Onder meer Club Brugge vraagt dat de verdeling van het geld wordt herbekeken. Als de profclubs niets krijgen, overweegt blauw-zwart de betaling van de bondstaksen op te schorten.