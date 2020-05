KBVB fluit CEO Bossaert terug over Moeskroen: niet iedereen binnen bond voorstander van harde aanpak

De beslissing van het BAS om een licentie te geven aan Moeskroen dreigt een splijtzwam te veroorzaken binnen de voetbalbond. CEO Peter Bossaert verklaarde zaterdag dat de KBVB het “principieel oneens” is met het BAS en kondigde “eventuele verdere stappen” aan. Maar enkele leden van de raad van bestuur vinden dat Bossaert voor zijn beurt heeft gesproken en fluiten de CEO terug.

Wat bezielde het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om Excelsior Moeskroen een licentie te geven voor het profvoetbal terwijl alles erop wijst dat de club wordt gecontroleerd door spelersmakelaars? Het BAS heeft nog een week om zijn motivering bekend te maken, maar de voetbalbond drukte zich zaterdag in scherpe bewoordingen uit.

“Op basis van het dossier is de KBVB het principieel oneens met deze beslissing”, liet CEO Peter Bossaert weten in een persmededeling. “We wachten de motivering van de beslissing af die we uiterlijk binnen 10 dagen van het BAS dienen te ontvangen om eventuele verdere stappen te overwegen.”

In een interne mail aan de bestuurders van de bond ging Bossaert nog een stap verder. Hij kondigde aan dat “na dit zoveelste debacle” de licentieprocedure hervorm moest worden. Eerder had onder meer Westerlo en KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns voor een hervorming van de procedure gepleit. Bossaert wil dat de raad van bestuur zich zo snel als mogelijk buigt over de licenties en de beroepsprocedure voor het BAS.

Maar blijkbaar is niet iedereen binnen de bond even overtuigd van een harde aanpak van Moeskroen en de procedures. Enkele leden van de raad van bestuur vinden dat de CEO voor zijn beurt heeft gesproken en fluiten hem terug. Ze vinden dat hij minstens tot na de bekendmaking van de motivering van het BAS had moeten wachten om een standpunt in te nemen. En dat ook vooraf had moeten overleggen met de raad van bestuurd.

Gezichtsverlies

De voetbalbond lijdt hoe dan ook gezichtsverlies in de zaak-Moeskroen. De drie laatste keren dat Moeskroen via het BAS zijn licentie heeft gekregen (2017, 2018 en 2020) was tegen het advies van de bond en de licentiemanager in. De keer daarvoor (in 2016) stond de bond wel aan de kant van Moeskroen.

Van de zeven profclubs die op 8 april naast een licentie grepen, haalden er intussen vier gelijk voor het BAS (Standard, Lommel, Moeskroen en Oostende). Roeselare en Virton krijgen vandaag nieuws, Lokeren ging intussen failliet.