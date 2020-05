Anderlechtspits Dimata is jaar na knieoperatie “weer helemaal fit”

Landry Nany Dimata is een jaar na zijn knieoperatie weer helemaal fit. Dat verklaarde de 22-jarige spits van RSC Anderlecht zondag op Instagram. Dimata speelde op 10 februari 2019 zijn laatste wedstrijd, in mei 2019 ging hij onder het mes.

“Het was een moeilijke periode”, schrijft Dimata. “Ik heb een jaar niet gespeeld en dat is lastig om mee om te gaan. Ik wil iedereen bedanken die me me bij mijn herstel geholpen heeft en ook iedereen die me er met steunbetuigingen bovenop hielp. Dat ik vandaag weer helemaal fit ben, is dankzij hen.”