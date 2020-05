Politie legt afhaal-evenement met oesters en bier van ‘t vat stil: “Wij zijn geen cowboys, alles gebeurde veilig”

Schilde -

De politie heeft zaterdagavond een uit de hand gelopen evenement van restaurant Brabohoeve in Schilde stilgelegd. Tientallen mensen genoten er op de zonovergoten parking van ijsjes, garnaalkroketten, oesters en vers getapte pilsjes. “Wij zijn geen cowboys. De adviezen zijn onduidelijk”, roept initiatiefnemer en zaakvoerder Christophe Balthazar ter verontschuldiging in. Burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) is ontstemd en dreigt met een sluiting.