Zelfs De Block worstelt met regel van vier

We mogen eindelijk ons moeder zien. Sociaal contact: oef. De opluchting was groot bij velen. Het was de Nationale Veiligheidsraad die afgelopen woensdag het licht op groen had gezet. Maximaal vier personen mogen we zien. Simpel toch? Maar wie premier Sophie Wilmès erover hoorde, nadien luisterde naar experten en vrijdag het ministerieel besluit (MB) uitploos, had door dat het toch niet zo makkelijk was.

Dit weekend lag zelfs minister De Block met de regels in de knoop. In De zevende dag liet ze verstaan dat ze eerst haar alleenstaande moeder zou bezoeken en dat haar zwangere dochter nadien bij haar thuis zou komen. Meteen viel op sociale media de commentaar te lezen dat zelfs de minister drie ‘bubbels’ mengt en dat dat eigenlijk niet kan.

Zou het? Wie het MB leest, weet dat een huishouden tot vier personen mag ontvangen, dat die ook uit verschillende huishoudens mogen komen, maar dat het wel altijd dezelfde vier moeten zijn. Zij mogen ook zelf niemand anders meer uitnodigen en ook nergens anders meer uitgenodigd worden. Volgens de opstellers van het MB is het dan ook duidelijk: indien De Block voor haar moeder kiest en haar moeder voor haar, dan klikken zij zich vast aan elkaar en mag de minister nergens anders meer heen of niemand anders meer ontvangen. Ook haar dochter niet. Samen met haar dochter bij haar moeder gaan of die twee bij haar thuis ontvangen, mag wel.

Maggie De Block zondigt tegen eigen regels “Ik ga naar mijn moeder en later op de dag komt mijn dochter naar mij”

“Dan zal ik maar met mijn dochter bij mijn moeder gaan”, liet de minister in de loop van de dag weten. Kort, en voorzichtig omspringend met de afstandsregels, voegde ze eraan toe.

Moeilijk uit te leggen

Maar maakt het nu uit of iemand twee personen apart op een ander tijdstip ziet of die twee personen samen? Als zelfs de bevoegde minister het niet goed weet? “Dat is inderdaad het probleem: die regel van vier is moeilijk te begrijpen en uit te leggen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Om het simpel te houden en de risico’s te beperken, raadt hij aan dat een huishouden of alleenstaande kiest voor een ander huishouden of alleenstaande. “De regel laat meer toe dan dat, maar zo is het wel eenvoudig te verkopen.”

Dat net over deze maatregel onduidelijkheid bestaat, is meer dan vervelend. Volgens Van Gucht en co. houden net deze sociale contacten de meeste risico’s in. Samen buiten lopen of zelfs de heropening van de winkels baren minder zorgen. “Dat sociaal contact doe je met mensen die je kent en vertrouwt, en dan ben je minder voorzichtig.”

Ook de jonge ingenieur Lize Raes, die beleidsmakers elke dag modellen bezorgt met de gevolgen van elke maatregel, drong er dit weekend op aan beter te communiceren over wat mag en niet mag. “Mijn tante heeft vandaag de toer van de familie gedaan – fysiek, jawel – om een boek te laten tekenen als cadeau voor mijn oma. Mijn tante is nochtans een doorsnee Vlaming en zeker niet dom.”