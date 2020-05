Drie blauwhelmen omgekomen door bermbom in Mali

Archiefbeeld blauwhelmen in Mali. Foto: AFP

Drie blauwhelmen van de VN-vredesmissie in Mali zijn zondag om het leven gekomen door een bermbom. Vier anderen in hun konvooi raakten gewond bij de explosie.

De blauwhelmen uit Tsjaad waren op routinepatrouille in de plaats Adjelhok in het noorden van het door oorlog verscheurde West-Afrikaanse land, zei de VN-vredesmissie Minusma in Mali.

De VN-missie heeft ongeveer 13.000 militairen, afkomstig uit verschillende landen, die in het uitgestrekte land zijn ingezet. Mali worstelt tegen een islamitische opstand die in 2012 uitbrak en sindsdien duizenden militairen en burgers het leven heeft gekost.

Ondanks de aanwezigheid van duizenden Franse en VN-militairen heeft het conflict het centrum van het land overspoeld en zich verspreid naar het naburige Burkina Faso en Niger. Bermbommen leggen is een veelgebruikte tactiek van jihadisten die actief zijn in de Sahel.