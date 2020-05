Winkeliers willen langer openblijven en sluitingsdag overslaan: “Burgemeesters kunnen dat zelf beslissen”

Vandaag mogen álle winkels de deuren openen en kunnen de handelaars eindelijk ‘operatie red de meubelen’ starten. Om dat zo veilig mogelijk te laten verlopen, willen handelaars af en toe langer open blijven en al eens een verplichte sluitingsdag overslaan zodat álle klanten aan hun trekken komen. “Dat vraagt trouwens geen wetgevend kunst- en vliegwerk”, zegt zelfstandigenorganisatie NSZ.

Na acht weken verplichte sluiting staan 45.000 handelaars te popelen om vandaag eindelijk opnieuw hun winkeldeur te openen voor hun klanten en een deel van de verloren omzet goed te maken. Maar niet te allen prijze: “Safety first is het motto, voor henzelf én voor hun klanten”, zegt Christine Mattheews van zelfstandigenorganisatie NSZ.

Klanten maximaal spreiden

Om die veiligheid te garanderen, is het van het grootste belang om de klantenstromen maximaal te spreiden. “Een van de manieren om dat te doen is bijvoorbeeld op afspraak werken. Maar aangezien daardoor slechts een beperkt aantal klanten de winkel kan bezoeken, dreigt niet iedereen aan zijn of haar trekken te kunnen komen. Daarom vragen de handelaars, zeker zij die geen personeel hebben, om ’s avonds langer open te mogen blijven – nu zijn ze bij wet verplicht te sluiten om 20 uur of om 21 uur op vrijdag of daags voor een feestdag – en ook om tijdelijk af te mogen stappen van de verplichte sluitingsdag.”

Op die manier ontstaat een win-win voor de handelaars én de klanten: die laatsten kunnen in veilige omstandigheden winkelen terwijl de uitbaters meer klanten kunnen ontvangen, waardoor ze een groter deel van de gederfde inkomsten kunnen goedmaken.

De 15-dagenregel

De zelfstandigenorganisatie wijst erop dat het geen wetgevend kunst- en vliegwerk vereist om die vraag te honoreren. De wet laat nu al toe dat op initiatief van een of meerdere handelaars die optreden in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, het college van burgemeester en schepenen in “bijzondere en voorbijgaande omstandigheden” afwijkingen kan toestaan gedurende maximaal 15 dagen per jaar. “Niemand die eraan twijfelt dat het coronavirus zo een bijzondere en voorbijgaande omstandigheid is”, zegt Christine Mattheeuws. “Wij vragen dan ook om de 15-dagenregel zo veel mogelijk toe te passen. Geef de winkeliers de mogelijkheid om hun openingsuren flexibel te houden om zo veilig en efficiënt te kunnen werken. En breid dat uit naar de openingsdagen.”

De zelfstandigenorganisatie roept de burgemeesters dan ook op om proactief het gesprek aan te gaan met de lokale handelaars teneinde na te gaan of zij tijdelijk een paar avonden in de week later willen open zijn of uitzonderlijk eens een rustdag willen laten vallen in de heropstartfase. “Bijkomend voordeel voor de burgemeesters: dit zat er meteen ook voor zorgen dat het minder druk wordt in de winkelstraten, waardoor de social distancing des te beter nageleefd kan worden”, besluit Christine Mattheeuws.