Minder besmettingen dan verwacht, dus hoopt La Liga op herstart op 12 juni

Ligavoorzitter Javier Tebas hoopt dat de Spaanse voetbalcompetitie op 12 juni weer van start kan gaan. Dat verklaarde hij zondagavond op de Spaanse televisie. Eerder op de dag maakte de liga bekend dat er bij de testen van afgelopen week acht besmettingen werden vastgesteld. Vijf spelers uit de eerste twee Spaanse divisies en drie medewerkers bleken met het coronavirus besmet.

“En dat is minder dan wat we verwacht hadden”, zegt Tebas. “We hadden gedacht dat het er 25 tot 30 zouden zijn. Dit is dus goed nieuws. Geen van de besmette personen vertoonde symptomen en dat was ook exact de bedoeling van de tests: besmette personen zonder symptomen opsporen. Zij kunnen nu in quarantaine geplaatst worden en zullen weer mogen trainen, zodra ze een negatieve test afgelegd hebben.

“Het is moeilijk om in de toekomst te kijken, maar ik heb er goede hoop op dat we op 12 juni weer zullen voetballen. Dat zal achter gesloten deuren gebeuren en elke dag zal zullen er wedstrijden zijn.”

Volgens Tebas is er weinig besmettingsgevaar tijdens wedstrijden. “Wel integendeel, het is tijdens wedstrijden dat er het minste risico is. Het coronavirus wordt niet overgedragen door zweet. Het risico bestaat praktisch niet op het moment van de wedstrijden. Wat ik vraag is dat we de regels respecteren, zodat we met zo min mogelijk besmette spelers kunnen beginnen. De spelers zullen voortdurend getest worden en ik vraag hen met aandrang om ook thuis het protocol te blijven volgen.”