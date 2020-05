De beste verdediger ooit in de Premier League volgens Vincent Kompany: “Het klinkt raar, maar dat is nu al Virgil van Dijk”

Hij kon gaan voor sterren uit het verleden als Rio Ferdand, John Terry of Jaap Stam. Vincent Kompany had evengoed zichzelf kunnen nomineren, maar toch koos hij voor Virgil van Dijk (28) als beste verdediger ooit in de Premier League. Kompany heeft niks dan lof voor de Nederlandse verdediger van Liverpool.

Kompany kent Van Dijk vanuit zijn City-periode. Bij Southampton versierde de Nederlander een droomtransfer naar Liverpool, waar hij vanaf dag één zijn meerwaarde toonde. Dit jaar moest hij enkel Lionel Messi laten voorgaan in de verkiezing van de Ballon d’Or.

”Het klinkt misschien een beetje raar, want hij doet nog niet zolang mee in de top. John Terry, Rio Ferdinand: deze jongens draaiden heel, heel lang mee op het hoogste niveau”, vertelt Kompany aan SPORF. “Maar wat Van Dijk in de afgelopen jaren heeft laten zien maakt duidelijk dat als hij al eerder op het allerhoogste niveau had gespeeld, hij ook nog veel verder zou zijn geweest.”

Volgens Kompany drukt de aanvoerder van Oranje zijn stempel nadrukkelijk op Liverpool. “Een verdediger staat nooit op zichzelf: het gaat om communicatie met de andere jongens en hoe je het team meer solide maakt. Het Liverpool voor Van Dijk is een heel ander team dan het Liverpool met Van Dijk. Daarom vind ik hem de beste Premier League-verdediger aller tijden.”