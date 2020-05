Eerste wachtrij in winkelstraat: al om 8.45 uur 50 wachtenden

Gent - Vandaag openen de winkelstraten in Gent terug hun deuren. En daar zijn sommigen duidelijk zeer blij om. Al meer dan een uur voor opening stond al een ferme wachtrij in de Langemunt.

De winkelstraten gaan terug open vandaag en daarvoor hadden sommigen duidelijk hun wekker gezet. Al om 8.45 uur stond een vijftigtal personen klaar in de Langemunt om naar hun Primark te gaan. Het beeld wordt op sociale media onthaald op veel onbegrip. Wie ook in de rij wil staan om hun favoriete winkel een bezoekje te brengen: op de grond staan duidelijke stippen in de vorm van speelse neuzekes voor de winkels om afstand te houden. Daarnaast staan er op drie pleinen wasbakken voor de handen te wassen en geldt in sommige straten eenrichtingsverkeer voor wandelaars.