Bundesliga hervat dit weekend, cardioloog houdt hart vast: “Ondanks alle testen blijft risico hoog”

Voetballers die drager zijn van het nieuwe coronavirus maar geen symptomen vertonen, riskeren bij zware inspanningen schade aan het hart. Die waarschuwing geeft de Duitse cardioloog Tienush Rassaf nu de Bundesliga komend weekend hervat.

“Ondanks alle testen blijft het een risico dat men neemt”, zegt de directeur van het universitair ziekenhuis van Essen. “We weten dat mensen die met hart- en vaatziekten kampen een verhoogd risico lopen om covid-19 te ontwikkelen. En we weten ook dat sars-cov-2 tot levensgevaarlijke hartaandoeningen kan leiden. Sporten in competitie zorgt voor een stresstoestand in het lichaam. Het verdedigingsmechanisme van het lichaam is in zo’n situatie verzwakt. Als het virus dan in het lichaam aanwezig is, kan dat orgaanschade veroorzaken.”

De spelers in de Bundesliga zullen uitgebreid worden getest en zo nodig in quarantaine worden geplaatst, zoals bij tweedeklasser Dynamo Dresden nu het geval is, maar toch is de hartspecialist niet overtuigd. “Er wordt zeer grondig getest in de Bundesliga. En ik ben ook geen viroloog. Maar ik betwijfel of men zoveel mensen volledig en de hele tijd virusvrij kan houden.”

Tegelijk valt het nooit uit te sluiten dat een speler een onderliggend hartprobleem heeft dat niet is opgemerkt en plots tot een noodsituatie kan leiden. Al verschillende spelers lieten op die manier het leven op een voetbalveld. “Er zijn wel een aantal parameters die op hartschade kunnen wijzen”, zegt professor Rassaf. “Maar de vraag is of dat genoeg is en of het geen vals gevoel van veiligheid geeft.”

