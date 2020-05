Wat is er aan de hand bij moedermaatschappij van Brantano, Fred & Ginger en CKS? Handel in aandeel van FNG geschorst

De handel in het aandeel van modegroep FNG is maandag geschorst in afwachting van de publicatie van een persbericht. Dat meldt beurswaakhond FSMA maandag. FNG is de modegroep boven onder meer Brantano.

Het is niet duidelijk wat er aan de hand is binnen het bedrijf of wat aangekondigd gaat worden. Wel staat vast dat de groep al een tijdlang in slechte papieren zit. Het is niet ondenkbaar dat ze zelf om die opschorting hebben gevraagd want indien het aandeel nog verder zou zakken, wordt de groep de facto failliet verklaard.

Wat FNG in dat persbericht gaat aankondigen is niet geweten. Voorlopig zijn er twee plausibele scenario’s: of het bedrijf kondigt een reddingsplan aan of het gooit de handdoek in de ring.