36 maanden cel voor Portugese man die drie kilo coke smokkelde via luchthaven Zaventem

Een Portugese man is maandag door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot 36 maanden cel voor het smokkelen van drie kilogram cocaïne. De beklaagde had geprobeerd om de drugs binnen te smokkelen via de luchthaven van Zaventem.

De Portugees werd op 9 december 2019 opgepakt toen hij met een vlucht vanuit Lissabon aankwam op Brussels Airport. Bij een doorgedreven controle vond de douane in de dubbele bodem van zijn koffer 3 kilogram cocaïne met een hoge zuiverheidsgraad. Bovendien testte de man zelf ook positief op het gebruik van de drug.

De verdachte bekende na zijn arrestatie meteen de feiten en voerde aan dat hij gehandeld had uit financiële noodzaak. Het reisbureau dat de man met zijn zus uitbaatte in Portugal was failliet gegaan, waarna de man naar eigen zeggen bedreigd was door ontevreden klanten. Toen een vriend hem daarop had voorgesteld om 4.000 euro te verdienen met het cocaïnetransport, was hij daarop ingegaan.

Het parket had 36 maanden cel gevraagd. De advocaat van de Portugees had voor enige mildheid gepleit, maar dat mocht niet baten.