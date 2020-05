Vlaamse studente krijgt euthanasiebevel voor katje dat ze uit Peru meebracht: “Ik laat Lee niet zomaar doodspuiten”

Stabroek -

Hoewel de kans dat hij besmet is met hondsdolheid (rabiës) extreem miniem is, eist het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV ) dat het katertje Lee dat Selena Ali (22) op 6 april meebracht van haar stageplaats in Peru vandaag geëuthanaseerd wordt. Omdat de Stabroekse studente door de coronacrisis halsoverkop moest terugkeren, miste Lee de verplichte wachtperiode in Peru.