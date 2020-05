Axel Witsel mist derby tegen Schalke 04

Borussia Dortmund kan niet op Axel Witsel (31) rekenen in de ‘Revierderby’ tegen Schalke 04. Een blessure aan de adductoren houdt de Rode Duivel aan de kant.

Centraal op het middenveld dreigt Borussia Dortmund op die manier ernstig in de problemen te komen. Volgens het Duitse blad Kicker is naast Witsel ook Emre Can niet wedstrijdfit. Marco Reus en Dan-Axel Zagadou waren al langer out. Thorgan Hazard is wel klaar voor de clash met het Schalke 04 van Benito Raman. Zaterdagmiddag om 15u30 is de aftrap in het Signal Iduna Park.