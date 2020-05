Cercle Brugge claimt 800.000 euro van Sporting Lissabon na doorverkopen van ex-speler William Carvalho

Cercle Brugge wil een stukje van de transfersom van ex-speler William Carvalho recuperen. Sporting Lissabon verkocht de middenvelder in de zomer 2018 voor 16 miljoen euro aan Real Betis. Cercle meent dat het contractueel recht heeft op 5% van deze transfersom, wat neerkomt op 800.000 euro.

Volgens het Portugese blad A Bola bedong Cercle Brugge dit doorverkooppercentage toen Carvalho in januari 2012 neerstreek in België. In de zomer van 2013 keerde de middenvelder terug naar Sporting, waar hij dan een transfer naar La Liga versierde. Omwille van een spierblessure kwam de Portugees slechts 9 keer in actie dit seizoen voor Real Betis in de Spaanse competitie.